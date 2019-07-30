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Керамические штампы и печати, штамповка по глине

Керамические штампы и печати, штамповка по глине

В музее «Тульские древности» пройдет один из мастер-классов Екатерины Зерновой по способам декорирования керамики.

Штамповка, или создание оттиска на глине, казалось бы, очень простой прием, но как много вариантов его применения! Можно «тиражировать» изображение с помощью краски или отливки, можно создать уникальный декор, добавив цвета или объемных элементов. И, конечно, все не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь нужно выбрать образец для оттиска, качественно перенести изображение или фактуру, сохранить рельеф до полного высыхания.

На встрече можно сделать штамп для последующей работы с ним или создать необычное украшение — кулон, брошь, мини-панно. К примеру, через субботу керамические штампы понадобятся на мастер-классе по набойке ткани.

Стоимость: 200 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
17 августа 2019, суббота
17:00
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