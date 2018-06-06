Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XXI вв.

Самовар на протяжении всей своей истории служил отличным подарком. Тульские фабрики делали как качественную массовую продукцию, так и замечательные эксклюзивные изделия с художественной отделкой. Такие самовары изготавливали на заказ, ограниченным тиражом или в единственном экземпляре, в память об исторических событиях и знаменательных датах. Их преподносили в дар императорам, государственным и политическим деятелям, руководителям предприятий и организаций.

Тульский самовар стал подарком для российских императоров Александра I и Николая II, Генерального секретаря ЦК ВКП (б) Сталина И. В. , директора Тульского патронного завода Степанова С. И. , королевы Великобритании Елизаветы II, президента Р. Ф. Путина В.В. и других известных людей.



В рамках лекции мы предлагаем поближе познакомиться с особенностями производства тульских эксклюзивных экземпляров.



Стоимость: 100 руб.

