Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XXI вв.
Самовар на протяжении всей своей истории служил отличным подарком. Тульские фабрики делали как качественную массовую продукцию, так и замечательные эксклюзивные изделия с художественной отделкой. Такие самовары изготавливали на заказ, ограниченным тиражом или в единственном экземпляре, в память об исторических событиях и знаменательных датах. Их преподносили в дар императорам, государственным и политическим деятелям, руководителям предприятий и организаций.
Тульский самовар стал подарком для российских императоров Александра I и Николая II, Генерального секретаря ЦК ВКП (б)
В рамках лекции мы предлагаем поближе познакомиться с особенностями производства тульских эксклюзивных экземпляров.
Стоимость: 100 руб.