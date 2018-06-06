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Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XXI вв.

Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XXI вв.

Самовар на протяжении всей своей истории служил отличным подарком. Тульские фабрики делали как качественную массовую продукцию, так и замечательные эксклюзивные изделия с художественной отделкой. Такие самовары изготавливали на заказ, ограниченным тиражом или в единственном экземпляре, в память об исторических событиях и знаменательных датах. Их преподносили в дар императорам, государственным и политическим деятелям, руководителям предприятий и организаций.

Тульский самовар стал подарком для российских императоров Александра I и Николая II, Генерального секретаря ЦК ВКП (б) Сталина И. В., директора Тульского патронного завода Степанова С. И., королевы Великобритании Елизаветы II, президента Р. Ф. Путина В.В. и других известных людей.


В рамках лекции мы предлагаем поближе познакомиться с особенностями производства тульских эксклюзивных экземпляров.

Стоимость: 100 руб.
 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
8 июня 2018, пятница
18:00
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