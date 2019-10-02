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Интервью для Youtube и как снимать сториз. Мастер-класс от Ольги Спиркиной

Интервью для Youtube и как снимать сториз. Мастер-класс от Ольги Спиркиной

3 октября актриса, телеведущая и директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ» Ольга Спиркина вновь приедет на «Октаву», чтобы дать уникальный мастер-класс «Интервью для Youtube и как снимать сториз». Ольга поделится собственным опытом, рабочими лайфхаками и даст универсальные советы.

Вы снимаете и выкладываете на YouTube свои ролики? Или хотите завести свой канал, где будут интервью с интересными людьми? А может, планируете раскрутить свой инстаграм-аккаунт, но не знаете, как делать крутые посты и сториз, которые привлекут именно вашу аудиторию? Обо всем это вы узнаете на мастер-классе.

 Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
3 октября 2019, четверг
19:00
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Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
Купить билет
27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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