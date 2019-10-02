Интервью для Youtube и как снимать сториз. Мастер-класс от Ольги Спиркиной

3 октября актриса, телеведущая и директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ» Ольга Спиркина вновь приедет на «Октаву», чтобы дать уникальный мастер-класс «Интервью для Youtube и как снимать сториз». Ольга поделится собственным опытом, рабочими лайфхаками и даст универсальные советы.

Вы снимаете и выкладываете на YouTube свои ролики? Или хотите завести свой канал, где будут интервью с интересными людьми? А может, планируете раскрутить свой инстаграм-аккаунт, но не знаете, как делать крутые посты и сториз, которые привлекут именно вашу аудиторию? Обо всем это вы узнаете на мастер-классе.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.