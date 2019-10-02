Интервью для Youtube и как снимать сториз. Мастер-класс от Ольги Спиркиной
3 октября актриса, телеведущая и директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ» Ольга Спиркина вновь приедет на «Октаву», чтобы дать уникальный мастер-класс «Интервью для Youtube и как снимать сториз». Ольга поделится собственным опытом, рабочими лайфхаками и даст универсальные советы.
Вы снимаете и выкладываете на YouTube свои ролики? Или хотите завести свой канал, где будут интервью с интересными людьми? А может, планируете раскрутить свой инстаграм-аккаунт, но не знаете, как делать крутые посты и сториз, которые привлекут именно вашу аудиторию? Обо всем это вы узнаете на мастер-классе.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
3 октября 2019, четверг
19:00
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽