И что есть Красота. Признание Второе
Тульский областной художественный музей приглашает на лекцию-концерт лауреата Всероссийского конкурса по Риторике Ирины Сытиной «И что есть Красота. Признание Второе».
В рамках музыкально-поэтической программы автор продолжает нестандартный анализ эстетических принципов, проявлений Прекрасного и демонстрирует их звучащими строками поэтических, прозаических произведений миров художественной литературы. Выступления
Стоимость: 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
24 марта 2018, суббота
16:00