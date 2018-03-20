Тульский областной художественный музей приглашает на лекцию-концерт лауреата Всероссийского конкурса по Риторике Ирины Сытиной «И что есть Красота. Признание Второе».

В рамках музыкально-поэтической программы автор продолжает нестандартный анализ эстетических принципов, проявлений Прекрасного и демонстрирует их звучащими строками поэтических, прозаических произведений миров художественной литературы. Выступления И. К. Сытиной , мастера актерской выразительной декламации , — всегда яркие, нестандартные, интеллектуально и эмоционально насыщенные, — вызывают неизменный интерес у зрителей.

Стоимость: 100Р.