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Гарнизон Тульского кремля

Гарнизон Тульского кремля

В музее «Тульский кремль» пройдет лекция «Гарнизон тульского кремля».

Наша крепость — выдающийся памятник русского оборонного зодчества. На протяжении нескольких столетий он защищал южные рубежи Русского государства, являлся главным звеном пограничных оборонительных укреплений — Большой засечной черты и ни разу за свою историю не сдавался неприятелю.

В рамках лекции научный сотрудник музея расскажет о буднях защитников кремля. Вы узнаете об организации военной службы в крепости, и о том, как жило служилое население на Юге Московского Государства в XVI—XVII вв.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
9 августа 2019, пятница
16:30
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