В музее «Тульский кремль» пройдет лекция «Гарнизон тульского кремля».

Наша крепость — выдающийся памятник русского оборонного зодчества. На протяжении нескольких столетий он защищал южные рубежи Русского государства, являлся главным звеном пограничных оборонительных укреплений — Большой засечной черты и ни разу за свою историю не сдавался неприятелю.

В рамках лекции научный сотрудник музея расскажет о буднях защитников кремля. Вы узнаете об организации военной службы в крепости, и о том, как жило служилое население на Юге Московского Государства в XVI—XVII вв.

Вход свободный.