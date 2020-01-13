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«Фотоувеличение»: «Природа в фотографии»

«Фотоувеличение»: «Природа в фотографии»

В Большом зале «Октавы» пройдет вторая лекция из цикла «Фотоувеличение» от греческого художника Вангелиса Андреопулоса.

Стремление «запечатлеть» природу используя все более широкие технические возможности фотографии, стало началом пути многих фотографов, профессионалов и любителей. Ее красота, ее непознаваемость, разнообразие образов и форм, которые мы в ней наблюдаем, делают природу неиссякаемым источником вдохновения для творчества. Но именно эта абсолютная красота природы определяет сложность ее изображения в фотографии. Сможет ли фотограф вдохновляясь природой достигнуть творческого переосмысления, создать в кадре новую реальность, как это делали в своих работах Ансель Адамс, Йозеф Судек, Роберт Адамс и другие, или он ограничится часто не лишенным попытки приукрашивания, «фиксированием» ее красоты?

Вход по предварительной регистрации.

 

Курс прочитает Вангелис Андреопулос — греческий художник, выпускник
Афинской высшей школы изящных искусств и Королевской академии искусств (Гаага). Его работы находятся в частных собраниях коллекционеров искусства в Греции, Бельгии, Люксембурге, России и Канаде. С 2017-го года Вангелис проживает в Москве, преподает живопись и рисунок в Британской Высшей Школе Дизайна. Выступает с лекциями по художественной фотографии в лектории Московского музея современного искусства (ММОМА) и на других культурных площадках Москвы.

Лекции обращены к широкой публике: к любителям фотографии, к людям, которые пробуют себя в фотографии и к тем, кто никогда ею не занимался, к аудитории, интересующейся творчеством в любой области и ко всем, кто неравнодушен к искусству. Лекции основываются не только на рассказе и демонстрации изображений, но и на общении, касающемся содержания курса и важнейших темах, связанных с ее историей и развитием.

В чем состоит особый «язык» фотографии? Как понятия «красивого», «поэтического», «великого» проявились в работах выдающихся фотографов? Как понимание сущности искусства помогает нам осмыслить фотографию? Во время занятий участники узнают ответы на все эти вопросы.

Курс состоит из пяти занятий:

  1. «Человек в фотографии»
  2. «Природа в фотографии»,
  3. «Город в фотографии»,
  4. «Μода в фотографии».
  5. Последняя лекция — «Кинематограф и фотография» — посвящена взаимосвязи кино и искусства фотографии.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 января 2020, вторник
19:00
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