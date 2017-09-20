афиша
афиша
Регистрация
Клуб друзей музея: Фарфоровое производство в России

Клуб друзей музея: Фарфоровое производство в России

В сентябре 2016 года в Тульском областном художественном музее был создан Клуб друзей музея, объединивший людей, которым интересны проблемы изобразительного искусства и архитектуры, а также история родного города. На собраниях Клуба друзей музея ежемесячно проходят тематические беседы, встречи с художниками, творческие обсуждения выставок и экспонатов из экспозиции музея, интересных поездок по историческим местам и известным музеям мира.

Заседание Клуба друзей музея в сентябре будет посвящено влиянию европейской культуры на фарфоровое производство России. Предлагаем заинтересованным тулякам и гостям города выступить в роли ведущих: поделиться знаниями и впечатлениями!

Стоимость — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
21 сентября 2017, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.