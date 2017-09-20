Клуб друзей музея: Фарфоровое производство в России

В сентябре 2016 года в Тульском областном художественном музее был создан Клуб друзей музея, объединивший людей, которым интересны проблемы изобразительного искусства и архитектуры, а также история родного города. На собраниях Клуба друзей музея ежемесячно проходят тематические беседы, встречи с художниками, творческие обсуждения выставок и экспонатов из экспозиции музея, интересных поездок по историческим местам и известным музеям мира.

Заседание Клуба друзей музея в сентябре будет посвящено влиянию европейской культуры на фарфоровое производство России. Предлагаем заинтересованным тулякам и гостям города выступить в роли ведущих: поделиться знаниями и впечатлениями!

Стоимость — 100 Р.