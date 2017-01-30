Эпоха бронзы на территории Тульского края
Музей «Тульские древности» продолжает изучение истории Тульского края и обращается к новой эпохе — бронзовому веку.
Лекция ведущего специалиста по археологии эпохи бронзы территории Окско-Донского водораздела Юрия Георгиевича Екимова будет посвящена актуальным вопросам изучения этого загадочного периода. В ней будут обобщены результаты многолетней работы на памятниках Куликова поля и Верхней Оки и приведены результаты новейших раскопок в Белёвском районе Тульской области.
В эпоху бронзы (2 — нач. 1 тыс. до н.э.) на территории Куликова поля происходили интереснейшие процессы взаимодействия лесных и степных народов, существуют памятники различных археологических культур, оставивших загадочные артефакты.
Стоимость — 100 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
2 февраля 2017, четверг
17:00