Эпоха бронзы на территории Тульского края

Музей «Тульские древности» продолжает изучение истории Тульского края и обращается к новой эпохе — бронзовому веку.

Лекция ведущего специалиста по археологии эпохи бронзы территории Окско-Донского водораздела Юрия Георгиевича Екимова будет посвящена актуальным вопросам изучения этого загадочного периода. В ней будут обобщены результаты многолетней работы на памятниках Куликова поля и Верхней Оки и приведены результаты новейших раскопок в Белёвском районе Тульской области.

В эпоху бронзы (2 — нач. 1 тыс. до н.э.) на территории Куликова поля происходили интереснейшие процессы взаимодействия лесных и степных народов, существуют памятники различных археологических культур, оставивших загадочные артефакты.

Стоимость — 100 Р.