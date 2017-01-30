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Эпоха бронзы на территории Тульского края

Эпоха бронзы на территории Тульского края

Музей «Тульские древности» продолжает изучение истории Тульского края и обращается к новой эпохе — бронзовому веку.

Лекция ведущего специалиста по археологии эпохи бронзы территории Окско-Донского водораздела Юрия Георгиевича Екимова будет посвящена актуальным вопросам изучения этого загадочного периода. В ней будут обобщены результаты многолетней работы на памятниках Куликова поля и Верхней Оки и приведены результаты новейших раскопок в Белёвском районе Тульской области.

В эпоху бронзы (2 — нач. 1 тыс. до н.э.) на территории Куликова поля происходили интереснейшие процессы взаимодействия лесных и степных народов, существуют памятники различных археологических культур, оставивших загадочные артефакты.

Стоимость — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
2 февраля 2017, четверг
17:00
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