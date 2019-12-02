Как написать пьесу. Двухдневный воркшоп драматурга Элины Петровой

Драматург, выпускница РГИСИ (курс Н.С.Скороход), автор инсценировок, документальных и оригинальных пьес Элина Петрова проведет в «Барабане» 2-дневный интенсив по написанию сюжетов.

Всё, что вам нужно, у вас уже есть. Это вы сами и то, что вас окружает. Поверьте, это действительно так.

А если не верите, приходите на воркшоп Элины Петровой. На занятии участники поговорят про открытый взгляд на мир, осознание своих тем, выход к внешним историям и системную работу с собранным материалом.

Как сделать документ, воспоминание, бытовую историю, привычный маршрут от дома на работу частью пьесы.

Как обнаружить в реальности законы драматургии.

Как увидеть в бытовой жизни литературный жанр.

Проект проходит при поддержке Epson Россия.

Стоимость: 300 р. — одно занятие, 500 р. — два занятия.