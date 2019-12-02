Как написать пьесу. Двухдневный воркшоп драматурга Элины Петровой
Драматург, выпускница РГИСИ (курс Н.С.Скороход), автор инсценировок, документальных и оригинальных пьес Элина Петрова проведет в «Барабане» 2-дневный интенсив по написанию сюжетов.
Всё, что вам нужно, у вас уже есть. Это вы сами и то, что вас окружает. Поверьте, это действительно так.
А если не верите, приходите на воркшоп Элины Петровой. На занятии участники поговорят про открытый взгляд на мир, осознание своих тем, выход к внешним историям и системную работу с собранным материалом.
- Как сделать документ, воспоминание, бытовую историю, привычный маршрут от дома на работу частью пьесы.
- Как обнаружить в реальности законы драматургии.
- Как увидеть в бытовой жизни литературный жанр.
Проект проходит при поддержке Epson Россия.
Стоимость: 300 р. — одно занятие, 500 р. — два занятия.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
3 декабря 2019, вторник
19:00
4 декабря 2019, среда
19:00
6 декабря
₽ Билеты: 1500 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 декабря, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 350 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽