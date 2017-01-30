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Святые Димитрий Донской и Евфросиния Московская

Святые Димитрий Донской и Евфросиния Московская

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Евфросинии Московской, находящийся на первом ярусе колокольни Успенского собора Тульского кремля, имеет удивительную историю. Именно о ней, а также об Успенском соборе, воссоздании колокольни в 2012-2014 гг., росписях храма художниками творческой мастерской «Царь-град» под руководством Дмитрия Трофимова в 2015 г., пойдёт речь на музейной лекции.

Особое внимание будет уделено теме идеальной христианской любви и супружеской верности и согласия. Эта тема нашла совершенное воплощение в росписях храма. Отметим, что храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Евфросинии Московской является первым в России храмом, посвященным благоверным супругам. Символично, что Русская Православная Церковь отмечает день памяти святых супругов в один день – 1 июня.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
Тульский Кремль, музей
Тула, Кремль
19 февраля 2017, воскресенье
14:00
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