Святые Димитрий Донской и Евфросиния Московская

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Евфросинии Московской, находящийся на первом ярусе колокольни Успенского собора Тульского кремля, имеет удивительную историю. Именно о ней, а также об Успенском соборе, воссоздании колокольни в 2012-2014 гг., росписях храма художниками творческой мастерской «Царь-град» под руководством Дмитрия Трофимова в 2015 г., пойдёт речь на музейной лекции.

Особое внимание будет уделено теме идеальной христианской любви и супружеской верности и согласия. Эта тема нашла совершенное воплощение в росписях храма. Отметим, что храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Евфросинии Московской является первым в России храмом, посвященным благоверным супругам. Символично, что Русская Православная Церковь отмечает день памяти святых супругов в один день – 1 июня.