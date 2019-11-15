Владимир Калашников
В «Типографии» выступит музыкант и поэт Владимир Калашников. Музыкант приглашает всех на акустический квартирник, организованный творческим объединением «Преображение».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 ноября 2019, суббота
18:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽