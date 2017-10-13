Виктория и Антон Макарские

Живой концерт Виктор­ии и Антона Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей.

Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только в живую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется живым, так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта!

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