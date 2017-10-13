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Виктория и Антон Макарские

Виктория и Антон Макарские

Живой концерт Виктор­ии и Антона Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей.

Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только в живую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется живым, так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта!

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 января 2018, четверг
19:00
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