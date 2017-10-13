Виктория и Антон Макарские
Живой концерт Виктории и Антона Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей.
Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только в живую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется живым, так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта!
Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 января 2018, четверг
19:00