Вечер саксофонной музыки
17 октября на главную сцену Искры выйдет Ярослав Никонов и порадует своим талантом гостей пространства. Разбавим рабочую неделю чарующими звуками саксофона.
Пригласите близких людей и разделите с ними уютный вечер с приятной музыкой и непринужденной атмосферой.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
17 октября 2019, четверг
19:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽