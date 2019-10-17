Вечер саксофонной музыки

17 октября на главную сцену Искры выйдет Ярослав Никонов и порадует своим талантом гостей пространства. Разбавим рабочую неделю чарующими звуками саксофона.



Пригласите близких людей и разделите с ними уютный вечер с приятной музыкой и непринужденной атмосферой.

Вход свободный.