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Вечер саксофонной музыки

Вечер саксофонной музыки

17 октября на главную сцену Искры выйдет Ярослав Никонов и порадует своим талантом гостей пространства. Разбавим рабочую неделю чарующими звуками саксофона.

Пригласите близких людей и разделите с ними уютный вечер с приятной музыкой и непринужденной атмосферой.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
17 октября 2019, четверг
19:00
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Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Джаз-клуб: Ritmens
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18 октября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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