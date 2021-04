23 апреля на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа THE LAST FOUR. CHILDREN OF BODOM, OUR LAST NIGHT, BULLET FOR MY VALENTINE, AMORPHIS, DARK TRANQUILLITY...и еще десятком совместных выступлений способна похвастаться одна из самых фирмовых групп России - THE LAST FOUR. Современная электроника, мощные гитарные рифы и твой кардиостимулятор на этом шоу! Поход обязателен!