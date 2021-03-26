THE LAST FOUR
23 апреля на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа THE LAST FOUR. CHILDREN OF BODOM, OUR LAST NIGHT, BULLET FOR MY VALENTINE, AMORPHIS, DARK TRANQUILLITY...и еще десятком совместных выступлений способна похвастаться одна из самых фирмовых групп России - THE LAST FOUR. Современная электроника, мощные гитарные рифы и твой кардиостимулятор на этом шоу! Поход обязателен!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 апреля 2021, пятница
20:00
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽