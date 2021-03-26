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THE LAST FOUR

THE LAST FOUR

23 апреля на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа THE LAST FOUR. CHILDREN OF BODOM, OUR LAST NIGHT, BULLET FOR MY VALENTINE, AMORPHIS, DARK TRANQUILLITY...и еще десятком совместных выступлений способна похвастаться одна из самых фирмовых групп России - THE LAST FOUR. Современная электроника, мощные гитарные рифы и твой кардиостимулятор на этом шоу! Поход обязателен!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 апреля 2021, пятница
20:00
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Касса
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Песни группы Король и Шут
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28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Gorizont Entertainment
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15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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