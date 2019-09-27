Слава Комиссаренко
Слава Комиссаренко, который добился популярности в российском шоу-бизнесе и стал одним из главных и топовых резидентов проекта Stand Up на ТНТ едет с большим сольным концертом и новой программой!
Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Чаще всего Слава рассказывает о своих друзьях, знакомых, а также о любимой девушке и отношениях между ними. С одной стороны, эти номера похожи на обычные рассуждения обычного человека, но наблюдательность этого парня и его умение посмотреть на тривиальную ситуацию под нестандартным углом зрения делают данные сценки по-настоящему смешными.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
19 ноября 2019, вторник
19:00
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽