Слава Комиссаренко, который добился популярности в российском шоу-бизнесе и стал одним из главных и топовых резидентов проекта Stand Up на ТНТ едет с большим сольным концертом и новой программой!

Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Чаще всего Слава рассказывает о своих друзьях, знакомых, а также о любимой девушке и отношениях между ними. С одной стороны, эти номера похожи на обычные рассуждения обычного человека, но наблюдательность этого парня и его умение посмотреть на тривиальную ситуацию под нестандартным углом зрения делают данные сценки по-настоящему смешными.