афиша
афиша
Регистрация
Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко, который добился популярности в российском шоу-бизнесе и стал одним из главных и топовых резидентов проекта Stand Up на ТНТ едет с большим сольным концертом и новой программой!

Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Чаще всего Слава рассказывает о своих друзьях, знакомых, а также о любимой девушке и отношениях между ними. С одной стороны, эти номера похожи на обычные рассуждения обычного человека, но наблюдательность этого парня и его умение посмотреть на тривиальную ситуацию под нестандартным углом зрения делают данные сценки по-настоящему смешными.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
19 ноября 2019, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
CATHARSIS
Купить билет
1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
The Korea
Купить билет
6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.