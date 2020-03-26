«Шоу ON!»: онлайн-концерты Гарика Сукачева и Валерии
На этих выходных будет запущена серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».
27 марта состоится трансляция концерта Гарика Сукачева. Певец представит программу тура в честь своего 60-летия.В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов. Начало трансляции в 19.00
28 марта состоится концерт Валерии. Певица представит особую программу, которая была специально подготовлена для камерных мероприятий. Зрителей ждут не только любимые хиты но и общение с певицей - Валерия ответит на письменные вопросы слушателей из социальных сетей. Начало трансляции в 17.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Тула, Тула
27 марта 2020, пятница
19:00
28 марта 2020, суббота
17:00
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
1 июня, понедельник 19:00
₽ Билеты: 700 ₽