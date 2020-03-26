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«Шоу ON!»: онлайн-концерты Гарика Сукачева и Валерии

«Шоу ON!»: онлайн-концерты Гарика Сукачева и Валерии

На этих выходных будет запущена серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

27 марта состоится трансляция концерта Гарика Сукачева. Певец представит программу тура в честь своего 60-летия.В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов. Начало трансляции в 19.00

28 марта состоится концерт Валерии. Певица представит особую программу, которая была специально подготовлена для камерных мероприятий. Зрителей ждут не только любимые хиты но и общение с певицей  - Валерия ответит на письменные вопросы слушателей из социальных сетей. Начало трансляции в 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в  Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

 

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
27 марта 2020, пятница
19:00
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28 марта 2020, суббота
17:00
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Касса
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
Купить билет
25 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сколот
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1 июня, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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