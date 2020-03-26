«Шоу ON!»: онлайн-концерты Гарика Сукачева и Валерии

На этих выходных будет запущена серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

27 марта состоится трансляция концерта Гарика Сукачева. Певец представит программу тура в честь своего 60-летия.В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов. Начало трансляции в 19.00

28 марта состоится концерт Валерии. Певица представит особую программу, которая была специально подготовлена для камерных мероприятий. Зрителей ждут не только любимые хиты но и общение с певицей - Валерия ответит на письменные вопросы слушателей из социальных сетей. Начало трансляции в 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».