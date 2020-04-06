«Шоу ON!»: онлайн-концерт группы «Ария»

10 апреля состоится трансляция концерта группы «Ария». Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». В честь 35-летия «Ария» подготовила специальную программу – в сет-лист концерта войдут песни с каждого из 13 номерных альбомов группы. В формировании программы участвовали поклонники. Музыканты учли пожелания фанатов, но также подготовили несколько сюрпризов!

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» .