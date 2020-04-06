«Шоу ON!»: онлайн-концерт группы «Ария»
10 апреля состоится трансляция концерта группы «Ария». Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». В честь 35-летия «Ария» подготовила специальную программу – в сет-лист концерта войдут песни с каждого из 13 номерных альбомов группы. В формировании программы участвовали поклонники. Музыканты учли пожелания фанатов, но также подготовили несколько сюрпризов!
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Тула, Тула
10 апреля 2020, пятница
19:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽