«Шоу ON!»: онлайн-концерт Ёлки
3 апреля состоится трансляция концерта певицы Ёлки. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Каждое выступление Ёлки — это невероятное погружение в мир музыки, ведь на сцене вместе с певицей состав одних из лучших профессионалов своего дела. Это всегда живой звук, это музыкальное переосмысление хитов и новых композиций. Узнаваемый и чарующий голос певицы, её нежный тембр в обрамлении ярких аранжировок и крутом музыкальном сопровождении — поистине наслаждение для меломанов.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Москва, Москва
3 апреля 2020, пятница
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽