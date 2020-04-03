«Шоу ON!»: онлайн-концерт Ёлки

3 апреля состоится трансляция концерта певицы Ёлки. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Каждое выступление Ёлки — это невероятное погружение в мир музыки, ведь на сцене вместе с певицей состав одних из лучших профессионалов своего дела. Это всегда живой звук, это музыкальное переосмысление хитов и новых композиций. Узнаваемый и чарующий голос певицы, её нежный тембр в обрамлении ярких аранжировок и крутом музыкальном сопровождении — поистине наслаждение для меломанов.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» .