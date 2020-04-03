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«Шоу ON!»: онлайн-концерт Ёлки

«Шоу ON!»: онлайн-концерт Ёлки

3 апреля состоится трансляция концерта певицы Ёлки. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».  Каждое выступление Ёлки — это невероятное погружение в мир музыки, ведь на сцене вместе с певицей состав одних из лучших профессионалов своего дела. Это всегда живой звук, это музыкальное переосмысление хитов и новых композиций. Узнаваемый и чарующий голос певицы, её нежный тембр в обрамлении ярких аранжировок и крутом музыкальном сопровождении — поистине наслаждение для меломанов.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в  Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
3 апреля 2020, пятница
19:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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18 апреля, суббота 19:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Игра
Купить билет
24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Felidae
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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