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Сектор Газовой Атаки

Сектор Газовой Атаки

2 декабря группа «Сектор Газовой Атаки» выступит с презентацией нового альбома «Округ — не Колумбия».

Этого события ждут все, кто следит за творчеством «СГА» с самого основания проекта. Группа представит свой 14-й студийный альбом с загадочным названием «Округ — не Колумбия»! Что на этот раз подготовили для своих фэнов московские панк-рокеры, мы обязательно узнаем 2 декабря в рок-клубе «М2», где состоится презентация новой пластинки.

В программе — полюбившиеся хиты и новые песни с нового альбома! Пропустить такое событие нельзя! На концерте будет представлен обновлённый мерч и, конечно, сам альбом.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 декабря 2017, суббота
19:00
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