2 декабря группа «Сектор Газовой Атаки» выступит с презентацией нового альбома «Округ — не Колумбия».

Этого события ждут все, кто следит за творчеством «СГА» с самого основания проекта. Группа представит свой 14-й студийный альбом с загадочным названием «Округ — не Колумбия»! Что на этот раз подготовили для своих фэнов московские панк-рокеры, мы обязательно узнаем 2 декабря в рок-клубе «М2», где состоится презентация новой пластинки.

В программе — полюбившиеся хиты и новые песни с нового альбома! Пропустить такое событие нельзя! На концерте будет представлен обновлённый мерч и, конечно, сам альбом.