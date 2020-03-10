По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен. Точная информация о дате появится позднее. Все купленные билеты ранее действительны.

В Тульской филармонии выступит «Российский квартет саксофонистов» с особой программой от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.

Российский Квартет саксофонистов в составе:

Владимир Кознов (сопрано-саксофон)

Геннадий Полуяктов (альт-саксофон)

Станислав Пялов (тенор-саксофон)

Илья Богомол (баритон-саксофон)

Это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов, необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей! Все артисты квартета — выпускники Российской Академии музыки им. Гнесиных, ученики основательницы класса академического саксофона, народной артистки России, профессора Маргариты Константиновны Шапошниковой, а также профессора Владислава Валерьевича Вальса.