Российский Квартет саксофонистов
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен. Точная информация о дате появится позднее. Все купленные билеты ранее действительны.
В Тульской филармонии выступит «Российский квартет саксофонистов» с особой программой от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.
Российский Квартет саксофонистов в составе:
Владимир Кознов (сопрано-саксофон)
Геннадий Полуяктов (альт-саксофон)
Станислав Пялов (тенор-саксофон)
Илья Богомол (баритон-саксофон)
Это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов, необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей! Все артисты квартета — выпускники Российской Академии музыки им. Гнесиных, ученики основательницы класса академического саксофона, народной артистки России, профессора Маргариты Константиновны Шапошниковой, а также профессора Владислава Валерьевича Вальса.