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Российский Квартет саксофонистов

Российский Квартет саксофонистов

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен. Точная информация о дате появится позднее. Все купленные билеты ранее действительны.

В Тульской филармонии выступит «Российский квартет саксофонистов» с особой программой от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.

Российский Квартет саксофонистов в составе:

Владимир Кознов (сопрано-саксофон)

Геннадий Полуяктов (альт-саксофон)

Станислав Пялов (тенор-саксофон)

Илья Богомол (баритон-саксофон)

Это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов, необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей! Все артисты квартета — выпускники Российской Академии музыки им. Гнесиных, ученики основательницы класса академического саксофона, народной артистки России, профессора Маргариты Константиновны Шапошниковой, а также профессора Владислава Валерьевича Вальса.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
1 сентября 2020, вторник
18:30
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Касса
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
АнимациЯ
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4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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