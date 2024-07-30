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Беговая экскурсия по Туле

Беговая экскурсия по Туле

10 августа в 15.00 главный велосудья Тульского марафона и основатель триатлон клуба EasyTri Александр Машников проведет беговую экскурсию по городу. Участники увидят Тульский Кремль, пешеходную улицу Металлистов, Казанскую набережную и Музей оружия.

Пробежка пройдет в легком разговорном темпе, протяженность составит примерно 5 км. Место сбора арка колокольни Тульского Кремля. Приглашаются все желающие!

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
10 августа 2024, суббота
15:00
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