Беговая экскурсия по Туле
10 августа в 15.00 главный велосудья Тульского марафона и основатель триатлон клуба EasyTri Александр Машников проведет беговую экскурсию по городу. Участники увидят Тульский Кремль, пешеходную улицу Металлистов, Казанскую набережную и Музей оружия.
Пробежка пройдет в легком разговорном темпе, протяженность составит примерно 5 км. Место сбора арка колокольни Тульского Кремля. Приглашаются все желающие!
Где и когда?
Тула , Кремль
10 августа 2024, суббота
15:00
8 - 15 августа
15 - 21 августа
8 - 14 августа