Водолеи могут рассчитывать на карьерный рост, а Весам кто-то вскружит голову

Овен (21.03−20.04): Гармоничная неделя. Середина недели откроет перед Овнами широкие возможности для активного отдыха, общения, творчества и самовыражения. Их будет отличать уравновешенность, умение следовать нормам и традициям. Неделя благоприятна и для работы и для отдыха. Вероятно, не будет никаких препятствий, неприятности обойдут Овнов стороной, получится все, что они наметят. Возможно, произойдет какое-то важное событие.

Про деньги. Во вторник и среду лучше обходить магазины стороной, иначе будет трудно не совершить необдуманных покупок. В конце недели вероятны новые денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться, а не растрачивать по пустякам.

Про любовь. Ваши отношения в некотором смысле могут напоминать пороховую бочку. Извлекайте из ситуации положительные моменты. Ведь есть упоение в бою и во взрыве эмоций.

Про интим. Прекрасная неделя для всех целомудренных девушек и юношей, решивших именно сейчас расстаться с невинностью — ваш избранник/избранница будут на редкость терпеливы, ласковы и заботливы. А что же делать всем остальным, уже успевшим когда-то лишиться невинности? Хм, возможно, вам стоит это действо повторить с вашим нынешним возлюбленным/возлюбленной — чтобы уж наверняка…

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Телец (21.04−21.05): Неделя имеет двойственную характеристику. В первой половине недели Тельцам следует проявлять бдительность: прибыль так же вероятна, как и потери. Кроме того, возможны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми. Вероятно, что постороннее влияние приведет к негативным результатам в деятельности Тельцов в течение всей прошедшей недели. Во второй половине недели негативные тенденции идут на спад. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих.

Про деньги. Ваши достижения в области финансов во многом будут зависеть от вашей коммуникабельности и умения анализировать то, что вам говорят. Деловые встречи чаще будут завершаться удачными сделками. Вложение денег в свое дело позволит ощутить свою значимость. Не забудьте о расходах на отдых и развлечения, на этом экономить не надо.

Про любовь. Похоже, внутри у вас все кипит и бурлит, но это ваши субъективные ощущения. Вовсе вы не забыты и уж тем более не брошены. Просто любимый человек по объективным причинам не может уделить вам столько внимания, сколько вы требуете у него.

Про интим. Похоже, в разгаре новый роман, который, впрочем, погаснет столь же красиво и быстро, как вспыхнул. Мало кто сможет выдержать натиск вашего чувства — разве что «пожаростойкость» Стрельцов и Львов окажется на высоте. Однако имейте в виду, что Львы замучают вас ревностью, а Стрельцы вообще не умеют нести ответственности за свои действия, в том числе и по вашему соблазнению. Это не они, это все звезды так встали, имейте в виду.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 4.

Близнецы (22.05−21.06): У Близнецов-женщин возможны недоразумения с давним другом. Возможно, им захочется в корне изменить свою жизнь. Напряженная неделя в отношении личных дел. Она символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Вероятен крупный скандал, возможен даже разрыв отношений с давним партнером. Неделя благоприятна для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, Близнецам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут им в дальнейшем.

Про деньги. Во вторник вероятны крупные денежные поступления. Неделя будет активной и интересной в плане творчества и работы, ее финансовыми результатами вы точно будете довольны.

Про любовь. В любовных отношениях наступает обновление, чувства выйдут на новый уровень. Вы можете получить предложение руки и сердца. Любовные свидания оставят неизгладимые впечатления.

Про интим. Вы вполне можете оказаться между двух огней. Не исключено, что они всерьез приревнуют вас друг к другу, вам же при этом придется не только их успокаивать и мирить, но и уделять двойную дозу внимания всем. Себе любимому, естественно, останутся жалкие крохи — неудивительно, что вы почувствуете себя несчастным и неудовлетворенным.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 31.

Рак (22.06−22.07): Ракам придется контролировать не только работу подчиненных, но и собственные действия. Вероятна несдержанная агрессия по отношению к детям, животным. Раки могут принять безошибочное решение по самым важным вопросам и останутся довольны собой и своими партнерами. Не исключено, что появление на пути Раков небольших трудностей подтолкнет их к рискованным и даже опрометчивым действиям. Вторая половина недели обещает удачное решение всех проблем. Возможна поездка, результатами которой многие будут довольны.

Про деньги. Неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. Самый напряженный день недели — среда, когда возможна ненужная суета и срочные задания. А вот четверг обещает быть днем расслабленным и приятным. И вы успеете доделать все дела.

Про любовь. В начале недели вас может ожидать романтическое знакомство, покажите себя с лучшей стороны Проявите снисходительность к недостаткам любимого человека. И в выходные вас будут носить на руках.

Про интим. У Раков на этой неделе есть все перспективы испытать неземное сексуальное удовольствие, но при одном условии: вы должны затмить себя самое! Неважно, что вы изберете своим коньком — красоту ли, обходительность, душевность или безудержную сексуальность — главное, это донести до вашего любимого человека мысль, что вы уникальны!

Благоприятные дни: 30, 3; неблагоприятные: 2.

Лев (23.07−23.08): Существует вероятность значительных финансовых потерь в результате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. Отвага и смелость на этот раз могут сослужить вам плохую службу. Прием гостей, встречи с родственниками или близкими друзьями могут привести к конфликтам и разногласиям. Авторитет и репутация Львов могут подвергнуться неожиданным, даже агрессивным нападкам.

Про деньги. Поездки и командировки вначале недели благоприятно отразятся на вашем финансовом положении. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления. Сейчас лучше не брать кредиты.

Про любовь. В начале недели ваши планы могут реализоваться с точностью до наоборот, и увы, не в вашу пользу. В пятницу возможны определенные разногласия во взаимоотношениях с любимым человеком, однако не исключено, что именно в этом споре родится важная для вас обоих истина.

Про интим. Львам и их партнерам звезды рекомендуют повышенное внимание уделить прикосновениям тел друг к другу. Ощущение бархатистой кожи, легкое трение животов или ягодиц любовников между собой подарят им обоим не только наслаждение, но и дополнительное чувство защищенности от любого рода угроз внешнего мира.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 31.

Дева (24.08−23.09): Неделя предполагает активизацию высших сил. Не исключено, что период надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще. Однако стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против вас. Неделя примирений, душевного и эмоционального подъема. На этой неделе у многих Дев проявится как бы внутреннее видение, озарение. И наоборот, человек может вести себя как слепец в бытовых ситуациях.

Про деньги. Финансовая стабильность может немного пошатнуться, если вы не приложите максимум усилий к ее поддержанию. Сейчас не время лениться и отдыхать, хотя, конечно, очень хочется в отпуск. Нынче желательно не впутываться в авантюрные истории и не попадать на крючок слишком «сладким» деловым предложениям.

Про любовь. Вы будете склонны отступать перед самыми ничтожными проблемами в личной жизни, что, в свою очередь, породит новые проблемы. Вам необходимо успокоиться и подумать, стоит ли опасаться того, чего вы боитесь. Будьте увереннее в себе и в чувствах к вам.

Про интим. Девы на редкость неприхотливы в сексе — как их не крути, в какую позицию не ставь, им все равно понравится. Хотя это не означает полнейшей индифферентности по отношению к внешнему виду возлюбленного — особо злостные «неряхи» однозначно «пролетают» мимо вашей постели!

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Напряженная неделя, связанная с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Снова велика вероятность семейной ссоры. Неделя имеет неоднозначную характеристику. Ваше положение во всех сферах жизни находится в неустойчивом состоянии: удача так же вероятна, как и неудача. Тревожный период, связанный с возникновением и обострением заболеваний, предчувствия несчастья, ожидания недобрых вестей. Нельзя перегружать зрение. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, но рабочая сфера потребует к себе пристального внимания. Во вторник вероятны новые денежные поступления. В пятницу могут возникнуть непредвиденные расходы. Впрочем, найдутся желающие за вас заплатить.

Про любовь. На этой неделе личная жизнь будет насыщеннее у тех, кто будет находиться в удалении от дома. Отправившись в путешествие, вы можете встретить человека, который вскружит вам голову и превратит вашу поездку в увлекательнейшее романтическое приключение. Не бойтесь курортных романов.

Про интим. На этой неделе с вами может случиться очередное недоразумение. То по ошибке в чужую квартиру забредете и там ненароком кого-нибудь соблазните, то случайно мужа/жену именем начальника/начальницы назовете, то еще что-нибудь. А главное — все сойдет с рук, и от всего-то вы с легкостью отмурлыкаетесь!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 2.

Скорпион (24.10−22.11): Скорпионов ожидают разочарования и обманы. Многие представители этого знака столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить спусковым крючком нервному срыву или депрессивному состоянию. Потерпев крушение в любви, некоторые Скорпионы особенно остро будут переживать одиночество. Вторая половина недели располагает к продвижению в намеченном направлении. Талантливые Скорпионы будут иметь сильную связь с космосом. Они могут достичь значительных высот в жизни, но могут и погубить свой талант, употребив его на достижение неблагих целей.

Про деньги. Совершенно неожиданно могут появиться дополнительные источники заработка. Не отказывайтесь от них. Да и на основном месте работы вам повысят зарплату. Начальство будет вами довольно, атмосфера в коллективе улучшится.

Про любовь. Обиды, ссоры и разногласия остались позади, это придаст вам сил и заряд оптимизма, неделя полна радости и любви. Вы можете откровенно признаться в своих чувствах.

Про интим. Кто-то решит, что вы являетесь его родственной душой — и по этому поводу нужно непременно сесть вам на уши. Вас ожидают рассказы об ухаживаниях и свадьбах, семейных неурядицах и проблемах с сексом. Вам остается только лишь смириться — и извлечь из данного обстоятельства хоть какую-то пользу для себя!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Напряженная неделя. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Критическая неделя. Вероятно негативное влияние или ложный совет, что может привести к финансовым потерям или отрицательно сказаться на личной жизни. Будьте начеку буквально во всем.

Про деньги. Возможно, могут возникнуть некоторые финансовые затруднения, которые вы успешно преодолеете к концу недели. Понедельник — удачный день для заключения договоров и сделок. За покупками лучше отправляться в выходные.

Про любовь. Вы будете необыкновенно обаятельны, что, как ни жаль, принесет не только хорошее настроение. Это может вызвать вспышку ревности со стороны вашего постоянного партнера. Постарайтесь его образумить, не доводите дело до крайности.

Про интим. Стрельцы могут столкнуться со своим сексуальным партнером (как с нынешним, так с прошлым или с будущим) нос к носу где-нибудь в неожиданном месте. Будьте готовы, что подобная встреча способна повлечь за собой далеко идущие и не всегда пристойные последствия.

Благоприятные дни: 2,3; неблагоприятные: 31.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает отдых, инертность, неприметность. Козероги не будут способны к активной деятельности. Погодные условия или общественно-политическая ситуация заставят их сидеть дома. Вероятны необъяснимая печаль, скука, сонливость. Многим Козерогам будет тяжело справиться с этими состояниями в одиночку. Неделя предполагает возрастание энергетического потенциала, личного обаяния, шарма. Не исключено, что Козероги встретятся с интересными людьми, совершенно противоположными им по своему мировоззрению и образу жизни.

Про деньги. Сейчас не время брать деньги в долг, проценты по кредитам могут оказаться слишком большими. В четверг будьте внимательны в денежных расчетах, следите за своим кошельком. В пятницу обращение к спонсорам может оказаться своевременным.

Про любовь. Жизнь личная, равно как, впрочем, и семейная, если для вас это не одно и то же, на этой неделе отойдет на второй, если не на третий план. Вам придется много работать.

Про интим. Козероги превзойдут себя самих по части неприличного поведения — в общем, и отдельных выражений и жестов — в частности. Вы способны начать ругаться в постели как последний сапожник или же шокировать коллег откровенными рассказами о минувших «шалостях». Впрочем, этот ваш неожиданный «финт ушами» может не на шутку завести вашего партнера/партнершу.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 2.

Водолей (21.01−19.02): Неблагоприятная неделя для общения, который будет способствовать разрыву отношений. Люди, с которыми Водолеи познакомятся, могут сыграть в их жизни отрицательную роль. Возможно, у Водолеев появятся новые идеи, которые изменят их имидж. Противоречивая неделя. В первой половине недели вероятны дисгармония в общении, нападки и придирки со стороны близких, появление проблем на пустом месте. Во второй половине недели у Водолеев появится надежда на лучшее будущее.

Про деньги. Неделя удачна для карьерного роста. Но на избыток денежных средств рассчитывать не стоит. В четверг ваши рабочие планы могут полностью измениться и вам придется трудиться сверхурочно.

Про любовь. Эта неделя будет благополучной для отношений вашей пары, особенно если вы вместе отправитесь в отпуск. Однако не теряйте головы, она вам еще пригодится.

Про интим. Чтобы как можно лучше подготовиться к близости, Водолеи могут побаловать себя душистой маской для волос, позволяющей расслабиться. Главное, чтобы в состав маски входили масла любых афродизиаков — и чтобы вам мягко, нежно и долго массировали кожу вашей головы при нанесении волшебного снадобья.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется заблуждениями. Неблагоприятное время для заключения брака, переезда, путешествий. Не все будет ладиться дома и на работе. Возможно, Рыбы будут заняты профессиональными проблемами даже по вечерам. Неделя характеризуется злоупотреблением властью, злобой, гневом. Рыбы окажутся под влиянием отрицательных эмоций, о чем потом будут сожалеть.

Про деньги. Вы стали задумываться о своем материальном положении? И своевременно. Подумайте о воплощении в жизнь ваших идей, они могут принести доход. Не стоит отлынивать от работы и перекладывать ответственность на коллег.

Про любовь. Задумайтесь, может быть, стоит что-то изменить в своей жизни. Не цепляйтесь за прошлое, найдите новую любовь. Ведь вы очень изменились в последнее время.

Про интим. Рыбы почувствуют себя настоящими попугайчиками в клетке — и свободы не видать, и долдонить одно и то же заставляют: «Я тебя люблю, я тебя хочу». Чтобы преодолеть замешательство, вызванное данными негативными чувствами по отношению к партнеру/партнерше, попробуйте побыть с ним/ней… абсолютными незнакомцами! Забудьте, как его/ее зовут, с чего следует начинать и чем заканчивать: и вообще, забудьте обо всем на свете!

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 4.