«Озорные переборы»: В Туле играет гармонь
28 сентября Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на концерт «В Туле играет гармонь». Он состоится в Мемориальном музее Н.И. Белобородова.
Туляков и гостей города порадует ансамбль «Озорные переборы» Городского концертного зала Тулы. За 30 лет своего существования они неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». Гости музея услышат русские народные песни и даже могут подпеть артистам. Посетить выступление «озорных переборов» - отличный способ поднять настроение перед рабочей неделей!
Начало концерта в 12.00
Возрастная категория: 12+
Вход свободный.
Фото gkz-tula.ru
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
28 сентября 2019, суббота
12:00
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽