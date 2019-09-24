«Озорные переборы»: В Туле играет гармонь

28 сентября Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на концерт «В Туле играет гармонь». Он состоится в Мемориальном музее Н.И. Белобородова.

Туляков и гостей города порадует ансамбль «Озорные переборы» Городского концертного зала Тулы. За 30 лет своего существования они неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». Гости музея услышат русские народные песни и даже могут подпеть артистам. Посетить выступление «озорных переборов» - отличный способ поднять настроение перед рабочей неделей!

Начало концерта в 12.00

Возрастная категория: 12+

Вход свободный.

Фото gkz-tula.ru