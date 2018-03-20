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Озорные переборы

Озорные переборы

Концерт приурочен ко Дню рождения музея Белобородова. Ансамбль гармонистов «Озорные переборы» недавно отметил 30-летие своей творческой деятельности.  

Тульские музыканты неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». На выступлениях гармонистов зрители отмечают их оригинальность, задор, и, конечно же, профессионализм. Концерты с участием «Озорных переборов» — всегда праздник и для посетителей, и для сотрудников музея!

 Вход свободный.  

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
24 марта 2018, суббота
12:00
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