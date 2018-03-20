Концерт приурочен ко Дню рождения музея Белобородова. Ансамбль гармонистов «Озорные переборы» недавно отметил 30-летие своей творческой деятельности.

Тульские музыканты неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». На выступлениях гармонистов зрители отмечают их оригинальность, задор, и, конечно же, профессионализм. Концерты с участием «Озорных переборов» — всегда праздник и для посетителей, и для сотрудников музея!

Вход свободный.