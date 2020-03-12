Отава Ё
На сцене Harat's pub состоится концерт фолк-фьюжн коллектива «Отава Ё». На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах.
Широкую популярность коллектив получил после своих первых клипов. Массовый зритель увидел то, о чём раньше знали только преданные поклонники «Отавы Ё», и во что нельзя было не влюбиться с первого взгляда: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива. В сочетании с яркими концертными шоу и высоким исполнительским мастерством это стало залогом настоящего успеха «Отавы Ё» не только в России, но и во всём мире.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 апреля 2020, суббота
20:00
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽