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Отава Ё

Отава Ё

На сцене Harat's pub состоится концерт фолк-фьюжн коллектива «Отава Ё». На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах.

Широкую популярность коллектив получил после своих первых клипов. Массовый зритель увидел то, о чём раньше знали только преданные поклонники «Отавы Ё», и во что нельзя было не влюбиться с первого взгляда: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива. В сочетании с яркими концертными шоу и высоким исполнительским мастерством это стало залогом настоящего успеха «Отавы Ё» не только в России, но и во всём мире.
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 апреля 2020, суббота
20:00
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Касса
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ольга Арефьева
Купить билет
28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пассажиры
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15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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