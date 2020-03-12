На сцене Harat's pub состоится концерт фолк-фьюжн коллектива «Отава Ё». На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах.

Широкую популярность коллектив получил после своих первых клипов. Массовый зритель увидел то, о чём раньше знали только преданные поклонники «Отавы Ё», и во что нельзя было не влюбиться с первого взгляда: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива. В сочетании с яркими концертными шоу и высоким исполнительским мастерством это стало залогом настоящего успеха «Отавы Ё» не только в России, но и во всём мире.