Онлайн-концерт группы UMA2RMAN

13 апреля группа UMA2RMAN выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Музыканты исполнят как любимые и давно известные хиты, так и песни из последнего альбома. У группы невероятно запоминающийся стиль композиций. Именно благодаря своей индивидуальности и непохожести на других, простые ребята из Нижнего Новгорода — Сергей и Владимир Кристовские, — всего за один год из никому неизвестных провинциальных музыкантов превратились в одну из самых востребованных и популярных групп на российской эстраде.

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