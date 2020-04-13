Онлайн-концерт группы UMA2RMAN
13 апреля группа UMA2RMAN выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Музыканты исполнят как любимые и давно известные хиты, так и песни из последнего альбома. У группы невероятно запоминающийся стиль композиций. Именно благодаря своей индивидуальности и непохожести на других, простые ребята из Нижнего Новгорода — Сергей и Владимир Кристовские, — всего за один год из никому неизвестных провинциальных музыкантов превратились в одну из самых востребованных и популярных групп на российской эстраде.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
13 апреля 2020, понедельник
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
1 июня, понедельник 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽