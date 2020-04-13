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Онлайн-концерт группы UMA2RMAN

Онлайн-концерт группы UMA2RMAN

13 апреля группа UMA2RMAN выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Музыканты исполнят как любимые и давно известные хиты, так и песни из последнего альбома. У группы невероятно запоминающийся стиль композиций. Именно благодаря своей индивидуальности и непохожести на других, простые ребята из Нижнего Новгорода — Сергей и Владимир Кристовские, — всего за один год из никому неизвестных провинциальных музыкантов превратились в одну из самых востребованных и популярных групп на российской эстраде. 

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
13 апреля 2020, понедельник
19:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Сколот
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1 июня, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Ундервуд
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14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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