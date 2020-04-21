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Онлайн-концерт группы «Хлеб»

Онлайн-концерт группы «Хлеб»

25 апреля группа «Хлеб» выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» стирают в репертуаре все границы. И речь сейчас не о морали. Сложно представить, но к образу трэп-звёзд добавилась романтика и ностальгия по вечному — молодости.

Запускавшие карьеру YouTube-блогеров Денис, Кирилл и Саня собрали музыкальный коллектив еще в 2013-м — все началось со звездной тройки синглов: «Чай, сахар», «Камерун» и «Рэп, цепи». Их треки сделаны по всем заветам трендового хип-хопа и трэпа — здесь есть и стрекотание тарелок-трещоток, и гул драм-машин, и раскачивающие припевы. Но самое главное — это тексты, злободневные, ироничные и высмеивающие как происходящее в мире музыки и моды, так и самих участников группы.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
25 апреля 2020, суббота
19:00
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Касса
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ольга Арефьева
Купить билет
28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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