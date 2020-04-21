Онлайн-концерт группы «Хлеб»

25 апреля группа «Хлеб» выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» стирают в репертуаре все границы. И речь сейчас не о морали. Сложно представить, но к образу трэп-звёзд добавилась романтика и ностальгия по вечному — молодости.

Запускавшие карьеру YouTube-блогеров Денис, Кирилл и Саня собрали музыкальный коллектив еще в 2013-м — все началось со звездной тройки синглов: «Чай, сахар», «Камерун» и «Рэп, цепи». Их треки сделаны по всем заветам трендового хип-хопа и трэпа — здесь есть и стрекотание тарелок-трещоток, и гул драм-машин, и раскачивающие припевы. Но самое главное — это тексты, злободневные, ироничные и высмеивающие как происходящее в мире музыки и моды, так и самих участников группы.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.