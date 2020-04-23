Онлайн-концерт группы «Альянс»

24 апреля на платформе «glo Studio» состоится трансляция концерта группы «Альянс». Трудно поверить, но те самые модные ребята с известного видео 1987 года «На заре» играют почти сорок лет. За эти годы они успели побывать на первой позиции московского списка запрещенных в Советском Союзе групп, выступить с Аллой Пугачевой и «Кино», один за другим выпустить хиты «На заре», «Дайте огня», «Фальстарт», а в 1990-е покорить западную аудиторию пластинкой в стиле world music «Сделано в белом».

Как попасть: зайти в назначенное время на сайт «Афиши» или в группу «ВКонтакте».