Онлайн-концерт группы «Альянс»
24 апреля на платформе «glo Studio» состоится трансляция концерта группы «Альянс». Трудно поверить, но те самые модные ребята с известного видео 1987 года «На заре» играют почти сорок лет. За эти годы они успели побывать на первой позиции московского списка запрещенных в Советском Союзе групп, выступить с Аллой Пугачевой и «Кино», один за другим выпустить хиты «На заре», «Дайте огня», «Фальстарт», а в 1990-е покорить западную аудиторию пластинкой в стиле world music «Сделано в белом».
Как попасть: зайти в назначенное время на сайт «Афиши» или в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Москва, Пресненский вал, дом 6, строение 1
24 апреля 2020, пятница
20:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽