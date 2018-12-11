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Новогодний концерт

Новогодний концерт

24 декабря состоится новогодний концерт при участии солистов и коллективов Тульской филармонии.

Новый год — единственный праздник, который отмечают во всех странах мира. Только в ночь с 31декабря на 1 января, когда мы с грустью и благодарностью провожаем старый год и желаем друг другу счастья в новом году, встречаются прошлое и будущее — и это удивительное мгновение объединяет нас всех.

Для Нового года не существует границ — ни пространственных, ни временных. Поэтому в программу концерта включены произведения разных стилей и жанров, мелодии прошлых лет — и сегодняшнего дня, новогодняя музыка стран мира — и музыка, которую в нашей стране знает каждый.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
24 декабря 2018, понедельник
15:30
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