Народный хореографический ансамбль «Варенька»
На сцене Центра культуры и досуга города Тулы выступит один из лучших коллективов народного творчества Тульской области хореографический ансамбль «Варенька».
На сцене артисты представят программу «С любовью к России…» из популярных русских народных песен, музыкальных композиций и лучших хореографических постановок. Зрители смогут насладиться красотой русского песни, музыки и мастерством танцоров, воспевающих традиции и искусство России.
В мероприятии примут участие солисты ансамбля гармонистов и эстрадного хора «Дар-хор» Тульского колледжа искусств им.
Стоимость: 150 р. уточнить наличие билетов можно по тел. (4872) 45−50−27, 45−52−49.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
19 апреля 2019, пятница
18:30