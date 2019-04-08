Народный хореографический ансамбль «Варенька»

На сцене Центра культуры и досуга города Тулы выступит один из лучших коллективов народного творчества Тульской области хореографический ансамбль «Варенька».

На сцене артисты представят программу «С любовью к России…» из популярных русских народных песен, музыкальных композиций и лучших хореографических постановок. Зрители смогут насладиться красотой русского песни, музыки и мастерством танцоров, воспевающих традиции и искусство России.



В мероприятии примут участие солисты ансамбля гармонистов и эстрадного хора «Дар-хор» Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и хора Тульского Суворовского военного училища.

Стоимость: 150 р. уточнить наличие билетов можно по тел. (4872) 45−50−27, 45−52−49.