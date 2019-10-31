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Мятная фанта

Мятная фанта

1 ноября в баре «Раки-забияки» выступит с сольным концертом панк группа «Мятная фанта».

Это молодой поп-панк коллектив, в короткие сроки набравший огромную аудиторию преданных поклонников по всей стране. Каждый их трек представляет собой бешеный гимн безоглядной юности в лучших традициях творчества ребят: это освежающий, но вместе с тем заметно пьянящий коктейль из сочных образов повседневной жизни молодых тусовщиков, в которых слушатель наверняка узнает самого себя.

Стоимость: 400−700 р.

Где и когда?
Раки-забияки
Тула, Староникитская ул., 82/23
1 ноября 2019, пятница
20:00
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