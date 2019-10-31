Мятная фанта
1 ноября в баре «Раки-забияки» выступит с сольным концертом панк группа «Мятная фанта».
Это молодой поп-панк коллектив, в короткие сроки набравший огромную аудиторию преданных поклонников по всей стране. Каждый их трек представляет собой бешеный гимн безоглядной юности в лучших традициях творчества ребят: это освежающий, но вместе с тем заметно пьянящий коктейль из сочных образов повседневной жизни молодых тусовщиков, в которых слушатель наверняка узнает самого себя.
Стоимость: 400−700 р.
Где и когда?
Тула, Староникитская ул., 82/23
1 ноября 2019, пятница
20:00
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
24 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽