1 ноября в баре «Раки-забияки» выступит с сольным концертом панк группа «Мятная фанта».

Это молодой поп-панк коллектив, в короткие сроки набравший огромную аудиторию преданных поклонников по всей стране. Каждый их трек представляет собой бешеный гимн безоглядной юности в лучших традициях творчества ребят: это освежающий, но вместе с тем заметно пьянящий коктейль из сочных образов повседневной жизни молодых тусовщиков, в которых слушатель наверняка узнает самого себя.

Стоимость: 400−700 р.