На главной сцене Казанской набережной выступит венёвская группа My life. Музыканты исполнят известные хиты русского рока: «Би 2», «ДДТ», «Сплин», «Чайф», «Серьга», «Кино» и т. д.

My life образовалась в 2012 году в городе Веневе. В начале своего творческого пути ребята исполняли исключительно свои, авторские песни и успешно выступали с ними на площадках города и области. Со временем география выступлений группы и качество мероприятий, в которых она принимает участие, росло.

Группа заняла почетное второе место на международном рок-фестивале «Мост» в 2013 году. Со временем, концепция группы немного меняется. Музыканты добавляют в свой репертуар каверы на многие известные рок-композиции. В 2014 году происходит знакомство с фолк-арт группой «Полынь», совместно с которой музыканты объездили множество фестивалей различного уровня (Брянск, Москва, Воронеж, Орел). Стиль группы немного меняется и сейчас представляет собой талантливый симбиоз русского рока с фольклором. Музыканты не только являются участниками всевозможных фестивалей, но и сами их организуют. День Молодежи, Веневские рок-фестивали, а в последнее время огромную популярность обрели «квартирники» для жителей города.



В 2015 году в группе произошли изменения в составе. Место бас гитариста занимает Сергей Сидяков (вместе с Сергеем ребята начинали свою музыкальную карьеру еще в далеком 2008 г. под названием «Удачное начало»). Это и подтолкнуло ребят на создание новой программы.

Вход свободный.