Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»
24 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. Инициированный крупнейшей екатеринбургской площадкой Tele-Club марафон призван помочь российской музыкальной индустрии, которой пандемия коронавируса и карантин продолжают наносить мощнейшие удары.
Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.
Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.
Как попасть: в назначенное время перейти на сайт проекта или группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, Тула
24 апреля 2020, пятница
12:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽