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Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»

Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»

24 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. Инициированный крупнейшей екатеринбургской площадкой Tele-Club марафон призван помочь российской музыкальной индустрии, которой пандемия коронавируса и карантин продолжают наносить мощнейшие удары.
Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.
 
Как попасть: в назначенное время перейти на сайт проекта или группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
24 апреля 2020, пятница
12:00
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Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
Купить билет
26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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