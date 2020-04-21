Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»

24 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. Инициированный крупнейшей екатеринбургской площадкой Tele-Club марафон призван помочь российской музыкальной индустрии, которой пандемия коронавируса и карантин продолжают наносить мощнейшие удары.

Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.

Как попасть: в назначенное время перейти на «ВКонтакте». в назначенное время перейти на сайт проекта или группу