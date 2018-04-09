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Музыкальная весна в Туле: дерзкие струны

Музыкальная весна в Туле: дерзкие струны

Мы решили приблизить долгожданное солнце и тепло и начинаем цикл выступлений музыкальных коллективов Театрально-концертного центра. Вы сможете насладиться широкой музыкальной палитрой от классики до джаза, от народной музыки до рок-хитов.

Драйвовая, современная, ни с чем несравнимая по звучанию — это всё новая шоу-программа струнного квартета El Classic! «Дерзкие струны» уже произвели перезагрузку и готовы удивить вас чем-то совершенно неожиданным. Такого вы ещё не видели! Это будет ВАУ!

Каждому, кто посетит любые два концерта в рамках проекта «Музыкальная весна» получит билет на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви» от театрально-концертного центра. А если вы посетите три или все четыре концерта, то получите сразу 2 билета.

Стоимость: 150 р., для пар - 200 р.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
12 апреля 2018, четверг
19:00
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