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Московский казачий хор

Московский казачий хор

27 сентября на сцене Городского концертного зала выступит Московский казачий хор. Концертная программа Московского казачьего хора позволяет зрителю окунуться в глубину традиций казачьего народа в его песни, быт и культуру, тем самым прикоснуться к многогранной и богатейшей истории России.

Исполнительский стиль Московского казачьего хора сочетает в себе традиционное хоровое казачье пение и живое инструментальное сопровождение. Выступление коллектива это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой. Коллектив заслужил признание как в России, так и за её пределами и стал лауреатом международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 сентября 2019, пятница
19:00
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Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Громыка
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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 - 30 сентября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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