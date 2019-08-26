27 сентября на сцене Городского концертного зала выступит Московский казачий хор. Концертная программа Московского казачьего хора позволяет зрителю окунуться в глубину традиций казачьего народа в его песни, быт и культуру, тем самым прикоснуться к многогранной и богатейшей истории России.

Исполнительский стиль Московского казачьего хора сочетает в себе традиционное хоровое казачье пение и живое инструментальное сопровождение. Выступление коллектива это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой. Коллектив заслужил признание как в России, так и за её пределами и стал лауреатом международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.