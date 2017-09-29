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Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

«Монгол Шуудан» — легенды Московской рок-лаборатории и звезды анархо-рока — в преддверии Нового года сыграют большой сольный концерт в Туле!

Основанная в далеком 1988 году Валерием Скородедом, группа по сей день радует нас отличными песнями, буквально пропитанными бескомпромиссным духом свободы, гражданской войны, анархии и казачьей вольницы. Идеи Махно, Кропоткина, Бакунина живы в творчестве «Монгол Шуудан».

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
23 декабря 2017, суббота
20:00
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