Masha Hima
31 марта пройдет онлайн-концерт рэп-исполнительницы Masha Hima. Девушка пишет музыку уже почти десять лет, но выпускать релизы начала лишь два года назад. Ее альбом Blackwork о расставаниях, в том числе с бывшим мужем, прослушали более 200 тысяч раз. Она поет про проблемы женщин, минусы феминизма и своего ребенка.
Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.
Где и когда?
Москва, Москва
31 марта 2020, вторник
20:00
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽