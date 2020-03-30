31 марта пройдет онлайн-концерт рэп-исполнительницы Masha Hima. Девушка пишет музыку уже почти десять лет, но выпускать релизы начала лишь два года назад. Ее альбом Blackwork о расставаниях, в том числе с бывшим мужем, прослушали более 200 тысяч раз. Она поет про проблемы женщин, минусы феминизма и своего ребенка.

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