Макулатура
В «Типографии» пройдет юбилейный концерт хип-хоп группы «Макулатура». Музыканты отмечают 10-летие большим концертным туром по стране. Поклонники услышат любимые хиты и песни из нового альбома «Все включено».
Самое ценное в этой музыке — это прочная и вечная связь, которая, как оплетающий окраинные жилища плющ, проходит сквозь сердца и обнимает всю Россию.
Стоимость: 800 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 октября 2019, четверг
19:00
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽