В «Типографии» пройдет юбилейный концерт хип-хоп группы «Макулатура». Музыканты отмечают 10-летие большим концертным туром по стране. Поклонники услышат любимые хиты и песни из нового альбома «Все включено».

Самое ценное в этой музыке — это прочная и вечная связь, которая, как оплетающий окраинные жилища плющ, проходит сквозь сердца и обнимает всю Россию.

Стоимость: 800 р.