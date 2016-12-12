Лена Василёк

Поэт и композитор Лена Василек, прежде всего автор хитов группы «Белый День», сочиняет и исполняет песни в эстрадно-народном жанре.

Такие известные, как «Галина» (Живет-живет в этом доме Галина…), «Деревенька» (В золоченой церкви нас с тобой венчали…), «Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!), «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки…), «Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие, прочно завоевали сердца своих слушателей.

Нелегкая женская судьба самой Лены Василек невольно превращает ее концерты в удивительно лирические, идущие от самого сердца выступления. Между тем, эти концерты несут невероятной силы заряд оптимизма и создают в зале атмосферу праздника!

Лена Василек на протяжении многих лет собирает полные залы благодарных зрителей по всей России!

Билеты от 800 Р.