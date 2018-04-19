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Классицизм в музыке: торжество разума

Классицизм в музыке: торжество разума

Классическая музыка без налета советского ДК. В первой части Леонидом Шестопалов, ученик Колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского расскажет о классицизме, продолжиься все музыкальным концертом.

В программе:

  • Й. Гайдн Большая соната ми бемоль мажор (1 часть)
  • В. А. Моцарт Соната си бемоль мажор К.333 (2 и 3 части)
  • Л. Бетховен Соната 16 (1 часть)
  • В. А. Моцарт Ария Церлины из оперы "Дон Жуан"
  • В. А. Моцарт Ария Деспины из оперы "Так поступают все.."


Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 апреля 2018, суббота
20:00
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