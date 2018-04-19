Классицизм в музыке: торжество разума
Классическая музыка без налета советского ДК. В первой части Леонидом Шестопалов, ученик Колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского расскажет о классицизме, продолжиься все музыкальным концертом.
В программе:
- Й. Гайдн Большая соната ми бемоль мажор (1 часть)
- В. А. Моцарт Соната си бемоль мажор К.333 (2 и 3 части)
- Л. Бетховен Соната 16 (1 часть)
- В. А. Моцарт Ария Церлины из оперы "Дон Жуан"
- В. А. Моцарт Ария Деспины из оперы "Так поступают все.."
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 апреля 2018, суббота
20:00