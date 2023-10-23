Кипелов. XX лет группе
14 декабря в Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт легендарной группы «Кипелов».
Как долог был этот путь... Путь длиной в двадцать лет провел группу через все тернии, которые выпадают на долю музыкантов: сомнения и потери, творческие разногласия и смены составов.
Одно оставалось неизменным — верность стилю и стремление покорять невзятые ещё вершины, вера в силы коллектива, нынешний состав которого проверен более чем десятилетней дружбой и поддержка поклонников, сопровождающая группу все эти годы.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
14 декабря 2023, четверг
19:00
2 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
14 - 20 декабря
6 - 19 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
7 - 20 декабря