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Keiko Matsui

Keiko Matsui

Известная японская пианистка и композитор Keiko Matsui возвращается в Россию с большим весенним туром. Keiko Matsui, обычно относят к представителям «современного джаза» или даже «современной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интонаций в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании.



С продажей более чем 1,5 миллиона альбомов и множеством концертов по всему миру, Keiko Matsui является одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс.
 

Стоимость: от 1000Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
28 марта 2018, среда
19:00
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