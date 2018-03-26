Известная японская пианистка и композитор Keiko Matsui возвращается в Россию с большим весенним туром. Keiko Matsui, обычно относят к представителям «современного джаза» или даже «современной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интонаций в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании.





С продажей более чем 1,5 миллиона альбомов и множеством концертов по всему миру, Keiko Matsui является одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс.



Стоимость: от 1000Р.