Иван Абрамов. StandUp

Иван Абрамов не просто играл в КВН перед тем, как стать известным комиком, он прославился именно в Клубе Веселых и Находчивых. Он выступал за сборную команду МГИМО «Парапапарам» (2010—2013), которая дважды выходила в финал высшей лиги, и являлся ее капитаном. с 2014 года — постоянный участник шоу «StandUp» на ТНТ.

Самый необычный российский стендапер — хотя бы потому, что делает музыкальные выступления. На сцене Иван Абрамов появляется за синтезатором или другим музыкальным инструментом. Богатая мимика и артистизм заставляют смеяться даже над самыми глупыми песенками, которые мгновенно «заедают» в голове благодаря своей простоте. Он не затрагивает сложных тем, предпочитая шутить над тем, что знакомо каждому. Некоторые его песни стали настоящими хитами — например, про одного российского футболиста.