Иван Абрамов. StandUp
Иван Абрамов не просто играл в КВН перед тем, как стать известным комиком, он прославился именно в Клубе Веселых и Находчивых. Он выступал за сборную команду МГИМО «Парапапарам» (2010—2013), которая дважды выходила в финал высшей лиги, и являлся ее капитаном. с 2014 года — постоянный участник шоу «StandUp» на ТНТ.
Самый необычный российский стендапер — хотя бы потому, что делает музыкальные выступления. На сцене Иван Абрамов появляется за синтезатором или другим музыкальным инструментом. Богатая мимика и артистизм заставляют смеяться даже над самыми глупыми песенками, которые мгновенно «заедают» в голове благодаря своей простоте. Он не затрагивает сложных тем, предпочитая шутить над тем, что знакомо каждому. Некоторые его песни стали настоящими хитами — например, про одного российского футболиста.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
14 декабря 2019, суббота
19:00
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500-4000 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽