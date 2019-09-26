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Иван Абрамов. StandUp

Иван Абрамов. StandUp

Иван Абрамов не просто играл в КВН перед тем, как стать известным комиком, он прославился именно в Клубе Веселых и Находчивых. Он выступал за сборную команду МГИМО «Парапапарам» (2010—2013), которая дважды выходила в финал высшей лиги, и являлся ее капитаном. с 2014 года — постоянный участник шоу «StandUp» на ТНТ.
 
Самый необычный российский стендапер — хотя бы потому, что делает музыкальные выступления. На сцене Иван Абрамов появляется за синтезатором или другим музыкальным инструментом. Богатая мимика и артистизм заставляют смеяться даже над самыми глупыми песенками, которые мгновенно «заедают» в голове благодаря своей простоте. Он не затрагивает сложных тем, предпочитая шутить над тем, что знакомо каждому. Некоторые его песни стали настоящими хитами — например, про одного российского футболиста.
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 декабря 2019, суббота
19:00
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Касса
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Волшебная зима
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2 - 4 января 2020
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Сказки Нарнии
Купить билет
3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
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21 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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