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Грибы

Грибы

Главная интернет-сенсация последнего времени — группа «Грибы» едет в Тулу.

Широкой публике группа стала известна всего по двум клипам — «Интро» и «Копы», которые взорвали интернет-пространство. За несколько дней они набрали суммарно около 10 миллионов просмотров. А количество подписчиков в социальных сетях подскочило до сотни тысяч.

«Грибы» — это 4atty aka Tilla, Симптом НЖН, Kyivstoner и Юрий Бардаш. О своем альбоме и концертах музыканты особо не распространяются, подогревая любопытство публики. А критики расходятся в своих оценках, соглашаясь лишь, что заявила о себе андеграундная рэп-группа — очень громко.

Купите билеты на концерт группы «Грибы» и попадите на главную сенсацию рунета.

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
16 мая 2017, вторник
20:30
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