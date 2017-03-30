Главная интернет-сенсация последнего времени — группа «Грибы» едет в Тулу.

Широкой публике группа стала известна всего по двум клипам — «Интро» и «Копы», которые взорвали интернет-пространство. За несколько дней они набрали суммарно около 10 миллионов просмотров. А количество подписчиков в социальных сетях подскочило до сотни тысяч.

«Грибы» — это 4atty aka Tilla, Симптом НЖН, Kyivstoner и Юрий Бардаш. О своем альбоме и концертах музыканты особо не распространяются, подогревая любопытство публики. А критики расходятся в своих оценках, соглашаясь лишь, что заявила о себе андеграундная рэп-группа — очень громко.

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