Good Times
В Тулу приедет одна из самых весёлых панк-групп России коллектив Good Times. Костромские сумасброды и харизматичные повелители духовых, струнных, ударных и каких угодно инструментов — так называют себя исполнители. Группа с богатой пятилетней историей: три студии? ных альбома, выступления на многочисленных фестивалях нашеи? страны и ближнего зарубежья, насыщенная гастрольная жизнь.
На концерте исполнители презентуют свой новый альбом.
Стоимость: 100Р.-500Р.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
1 апреля 2018, воскресенье
19:00