В Тулу приедет одна из самых весёлых панк-групп России коллектив Good Times. Костромские сумасброды и харизматичные повелители духовых, струнных, ударных и каких угодно инструментов — так называют себя исполнители. Группа с богатой пятилетней историей: три студии? ных альбома, выступления на многочисленных фестивалях нашеи? страны и ближнего зарубежья, насыщенная гастрольная жизнь.

На концерте исполнители презентуют свой новый альбом.

Стоимость: 100Р.-500Р.