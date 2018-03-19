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Good Times

Good Times

В Тулу приедет одна из самых весёлых панк-групп России коллектив Good Times. Костромские сумасброды и харизматичные повелители духовых, струнных, ударных и каких угодно инструментов — так называют себя исполнители. Группа с богатой пятилетней историей: три студии? ных альбома, выступления на многочисленных фестивалях нашеи? страны и ближнего зарубежья, насыщенная гастрольная жизнь.

На концерте исполнители презентуют свой новый альбом.

Стоимость: 100Р.-500Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
1 апреля 2018, воскресенье
19:00
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