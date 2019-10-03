афиша
афиша
Регистрация
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

Внимание: Концерт отменен

В большом манеже стадиона «Арсенал» пройдет юбилейный концерт Гарика Сукачева.

В год своего 60-летия Гарик Сукачёв не только принимает подарки, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станут концерты тура «GO!», которые пройдут на крупнейших площадках по всей стране.

Концерты главного московского рок’нролльщика Гарика Сукачёва невозможно назвать «очередными»: каждое выступление, пожалуй, самого известного хулигана страны и его команды — это исключительное шоу, и музыканты выкладываются на сцене даже не на 100, а на все 200 процентов, заряжая зал неистовой энергией.

Песни, которые знает наизусть не одно поколение поклонников Гарика Сукачёва — хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых». Шоу, в котором всё продумано до мелочей. Настоящая свобода и анархия на сцене. Насыщенный эмоциональный трек-лист, в котором найдётся место и для лиричной «Напои меня водой», и для разухабистой «Дорожной». Свет и звук, которые станут единым целым. Музыканты — истинные профессионалы своего дела, каждый из которых удивит зрителя искусной игрой и импровизацией. И, конечно, сам Гарик Сукачёв — артист, которого без преувеличения знает вся страна, обаятельный и дерзкий музыкант, искренне проживающий на сцене каждую свою песню. Всё вместе — это событие, которое нужно обязательно увидеть собственными глазами.

 

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
29 октября 2019, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Основы дизайна интерьер: термопечать на ткани
Купить билет
9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
The Korea
Купить билет
6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
Купить билет
2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.