Гарик Сукачев

Внимание: Концерт отменен

В большом манеже стадиона «Арсенал» пройдет юбилейный концерт Гарика Сукачева.

В год своего 60-летия Гарик Сукачёв не только принимает подарки, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станут концерты тура «GO!», которые пройдут на крупнейших площадках по всей стране.

Концерты главного московского рок’нролльщика Гарика Сукачёва невозможно назвать «очередными»: каждое выступление, пожалуй, самого известного хулигана страны и его команды — это исключительное шоу, и музыканты выкладываются на сцене даже не на 100, а на все 200 процентов, заряжая зал неистовой энергией.

Песни, которые знает наизусть не одно поколение поклонников Гарика Сукачёва — хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых». Шоу, в котором всё продумано до мелочей. Настоящая свобода и анархия на сцене. Насыщенный эмоциональный трек-лист, в котором найдётся место и для лиричной «Напои меня водой», и для разухабистой «Дорожной». Свет и звук, которые станут единым целым. Музыканты — истинные профессионалы своего дела, каждый из которых удивит зрителя искусной игрой и импровизацией. И, конечно, сам Гарик Сукачёв — артист, которого без преувеличения знает вся страна, обаятельный и дерзкий музыкант, искренне проживающий на сцене каждую свою песню. Всё вместе — это событие, которое нужно обязательно увидеть собственными глазами.