Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
В «Типографии» состоится этно-концерт испанского музыканта Marc Egea. Он играет на необычном инструменте под названием колёсная лира.
Это древний традиционный инструмент каталонского фольклора, который куда шире распространен в мире, чем может показаться неспециалисту.
Но Марк Эжеа, один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy (именно так обычно называют колёсную лиру на английском), одинаково свободно чувствует себя и в фольклорном, и в импровизационном поле, а временами обращается и к электронике.
Смесь традиционной музыки и джаза, академического музыкального языка и свободы, крайне необычная тембральная картина, оригинальный материал — всё это делает его работу ярким и заметным явлением.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 апреля 2020, среда
19:00
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽