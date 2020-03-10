Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)

В «Типографии» состоится этно-концерт испанского музыканта Marc Egea. Он играет на необычном инструменте под названием колёсная лира.

Это древний традиционный инструмент каталонского фольклора, который куда шире распространен в мире, чем может показаться неспециалисту.

Но Марк Эжеа, один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy (именно так обычно называют колёсную лиру на английском), одинаково свободно чувствует себя и в фольклорном, и в импровизационном поле, а временами обращается и к электронике.



Смесь традиционной музыки и джаза, академического музыкального языка и свободы, крайне необычная тембральная картина, оригинальный материал — всё это делает его работу ярким и заметным явлением.