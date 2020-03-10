афиша
афиша
Регистрация
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)

Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)

В «Типографии» состоится этно-концерт испанского музыканта Marc Egea. Он играет на необычном инструменте под названием колёсная лира.

Это древний традиционный инструмент каталонского фольклора, который куда шире распространен в мире, чем может показаться неспециалисту.

Но Марк Эжеа, один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy (именно так обычно называют колёсную лиру на английском), одинаково свободно чувствует себя и в фольклорном, и в импровизационном поле, а временами обращается и к электронике.

Смесь традиционной музыки и джаза, академического музыкального языка и свободы, крайне необычная тембральная картина, оригинальный материал — всё это делает его работу ярким и заметным явлением.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 апреля 2020, среда
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
18 апреля, суббота 19:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Киновечеринка
Купить билет
24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Стань звездой за 30 дней
Купить билет
17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.