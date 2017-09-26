«Электрофорез» — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене.

«Электрофорез» — это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал и сюрреалистическая лирика.

«Электрофорез» — это кормить публику на выступлениях арбузами, ананасами и икрой.

«Электрофорез» — это умирать и выкладываться на каждом концерте. Музыка группы — сочетание жёсткого синти-попа, танцевальной электроники и интригующих текстов.

Билеты 300 Р в предварительной продаже, 600 Р — в день продажи билета.