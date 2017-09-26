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Электрофорез

Электрофорез

«Электрофорез» — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене.

«Электрофорез» — это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал и сюрреалистическая лирика.

«Электрофорез» — это кормить публику на выступлениях арбузами, ананасами и икрой.

«Электрофорез» — это умирать и выкладываться на каждом концерте. Музыка группы — сочетание жёсткого синти-попа, танцевальной электроники и интригующих текстов.

Билеты 300 Р в предварительной продаже, 600 Р — в день продажи билета.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 ноября 2017, суббота
19:00
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