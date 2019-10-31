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Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)

Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)

Трио Геннадия Филина — сольный проект композитора, пианиста, продюсера и руководителя российской группы Feelin’s. Главное достоинство музыки Геннадия — яркие, запоминающиеся с первого раза авторские темы, эффектное исполнение, мудрый диалог. Встреча с музыкой Геннадия Филина — это живые образы, запечатленные в симбиозе авторского джаза, фьюжна и неоклассики.



На концерте вы увидите эти картинки в звуке, хотя они угадываются уже в названиях композиций! Веселые, динамичные и взрывные, а также лирические, медитативные и завораживающие и многое-многое другое. Вы можете спокойно медитировать или мечтать под эту музыку, но если вовлечетесь в процесс, то с жадностью будете дегустировать ноту за нотой, стараясь каждой клеточкой впитать в себя гармонию этих светлых музыкальных полотен.

В концерте Геннадию помогают его постоянные партнёры по музыкальному цеху: барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 ноября 2019, пятница
19:00
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Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мастер-класс по коммерческой иллюстрации
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24 ноября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черная курица и Подземное королевство
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29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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