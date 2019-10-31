Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)

Трио Геннадия Филина — сольный проект композитора, пианиста, продюсера и руководителя российской группы Feelin’s. Главное достоинство музыки Геннадия — яркие, запоминающиеся с первого раза авторские темы, эффектное исполнение, мудрый диалог. Встреча с музыкой Геннадия Филина — это живые образы, запечатленные в симбиозе авторского джаза, фьюжна и неоклассики.





На концерте вы увидите эти картинки в звуке, хотя они угадываются уже в названиях композиций! Веселые, динамичные и взрывные, а также лирические, медитативные и завораживающие и многое-многое другое. Вы можете спокойно медитировать или мечтать под эту музыку, но если вовлечетесь в процесс, то с жадностью будете дегустировать ноту за нотой, стараясь каждой клеточкой впитать в себя гармонию этих светлых музыкальных полотен.



В концерте Геннадию помогают его постоянные партнёры по музыкальному цеху: барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.