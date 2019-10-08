Джаз-клуб: Ritmens
В «Типографии» выступит орловский джазовый коллектив Ritmens.
Джаз-бэнд образовался в 2000 году. Группа играет авторскую музыку в стилях фьюжн, джаз-рок, фанк. Кстати, Ritmens еще и проводят ежегодный джазовый фестиваль «РИТМЕНС» в родном городе.
Барабаны — Владимир Гончарук
Гитара — Андрей Седых
Бас — Дмитрий Абашин
Клавишные — Владимир Прибылов
Саксофон — Евгений Рыженок
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 октября 2019, пятница
19:00
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽