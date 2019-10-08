Джаз-клуб: Ritmens

В «Типографии» выступит орловский джазовый коллектив Ritmens.

Джаз-бэнд образовался в 2000 году. Группа играет авторскую музыку в стилях фьюжн, джаз-рок, фанк. Кстати, Ritmens еще и проводят ежегодный джазовый фестиваль «РИТМЕНС» в родном городе.

Барабаны — Владимир Гончарук

Гитара — Андрей Седых

Бас — Дмитрий Абашин

Клавишные — Владимир Прибылов

Саксофон — Евгений Рыженок